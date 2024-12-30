Гунба: Абхазия будет прилагать усилия для укрепления отношений с РФ

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Абхазия будет прилагать усилия по укреплению отношений с Россией, сообщил исполняющий обязанности президента республики Бадра Гунба в новогоднем поздравлении Владимиру Путину.

"Высоко ценим поддержку, постоянно оказываемую Россией в преодолении энергетического кризиса, который испытывает Абхазия, и в решении других вопросов социально-экономического развития", – цитирует поздравление РИА Новости.

Гунба отметил, что Абхазия также будет прилагать усилия по сохранению стабильности и сотрудничеству во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Он пожелал народу РФ мира и процветания, а российскому лидеру – здоровья и успехов.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сказала, что России нельзя потерять Абхазию. Она сравнила это с самоубийством.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин призвал Абхазию перестать спекулировать на отношениях с Россией. Он убежден, что только в этом случае появится основание для разговора о возвращении соцвыплат республике.

В сентябре Россия приостановила соцвыплаты учителям, врачам и силовым структурам Абхазии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров связал такое решение с "балансом обязательств".