Парламент Абхазии ввел обязательную клятву для получения гражданства

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Парламент Абхазии принял законопроект о внесении изменений в закон "О гражданстве Республики Абхазия", одними из важных поправок в котором стали публикация реестра получивших гражданство Абхазии лиц и дача клятвы, передает ТАСС.

По словам депутата Дмитрия Маршания, который представлял законопроект, реестр позволит иметь данные и основания принятия тех или иных лиц в гражданство. Кроме того, такая классификация разрешит многие вопросы по этой теме.

Клятву, как он отметил, вступающие в гражданство лица должны будут давать на абхазском языке в органе, уполномоченном президентом. Новый закон вступит в силу 1 мая 2025 года.

В свою очередь, депутат Даут Хутаба уточнил, что законопроект позволит развеять слухи о том, что абхазское гражданство раздают "направо и налево" всем иностранцам.

Тем временем в Абхазии сложилась нехватка денежных средств для выплат зарплат бюджетникам после остановки российской финансовой помощи. Исполняющий обязанности главы Минфина Владимир Делба отметил, что все средства из бюджета идут на оплату поступающего из России электричества. По его словам, из-за этого зарплаты не получают и местные силовики.

В сентябре Россия приостановила социальные выплаты учителям, врачам и силовым структурам Абхазии. Глава МИД РФ Сергей Лавров связал такое решение с "балансом обязательств". При этом он подчеркнул, что это не свидетельствует об обострении в отношениях между Москвой и Сухумом.

После этого парламент Абхазии начал принимать обещанные российской стороне законопроекты. В сентябре местные депутаты ратифицировали соглашение "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам".

Однако 3 декабря депутаты парламента Абхазии проголосовали против ратификации соглашения о реализации инвестиционных проектов юридических лиц из России на территории страны.

