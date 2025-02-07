Аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс из Москвы

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Аэропорт Сухума имени В. Г. Ардзинбы в Абхазии принял первый за 30 лет тестовый рейс из Москвы, передает ТАСС.

Полет из столичного аэропорта Внуково совершала российская авиакомпания "ЮВТ аэро". В Абхазии самолет встретили водяной аркой и национальными танцами.

"Самолет благополучно приземлился", – рассказал и. о. первого вице-премьера министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба.

В первом рейсе прибыл 21 человек, в том числе политический деятель Бадра Гунба и группа абхазских студентов.

Россия и Абхазия хотят открыть регулярное авиасообщение между странами к началу летнего сезона, сообщал глава Минтранса РФ Роман Старовойт.

Между тем группа "Аэрофлот" планирует в конце марта начать полеты во вьетнамский город Нячанг. Помимо этого, авиаперевозчик намерен расширить программу полетов на остров Хайнань из Казани, Уфы и Санкт-Петербурга.

Ранее Владимир Путин поручил к 2030 году повысить интенсивность авиасообщения в России в 1,5 раза. Развитие авиаперевозок он назвал приоритетным направлением работы.