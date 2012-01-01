Врач Соломатина дала советы, как избежать заложенности в ушах и обезвоживания при полетах

Долгие авиаперелеты вызывают дискомфорт из-за неподвижности и давления в ушах. Как этого избежать, рассказала врач-терапевт Елена Соломатина в программе "Доктор 24".

Водный баланс и одежда

Авиапутешествие – сильный стресс для организма, поэтому во время перелета важно следить за водным балансом. Дело в том, что в кабине самолета меняются давление и уровень влажности воздуха, который опускается до 10–20% при норме в 40–60%, рассказала Елена Соломатина.





Елена Соломатина врач-терапевт Перед полетом можно выпить небольшую бутылку воды. Однако во время путешествия тоже рекомендуется употреблять жидкость, например, каждый час по стакану или спустя 20–30 минут по несколько глотков.

Также важно обратить внимание на одежду и обувь. Они не должны сдавливать тело, поэтому не следует выбирать узкие джинсы, рубашки или затягивать пояс.

Врач советует надеть спортивный костюм и отдать предпочтение дышащим тканям. Кроме того, можно взять с собой одноразовые тапочки или удобные кроссовки.

Положение тела и давление

Во время перелета важно правильно сидеть. Это поможет избежать дискомфорта в теле, поэтому:

старайтесь держать спину ровно, можно подложить подушку под поясницу;

расслабьте плечи, а шею зафиксируйте с помощью специальной подушки;

периодически меняйте положение тела и не кладите ногу на ногу, чтобы избежать нарушения кровообращения.

При проблемах с венозным оттоком рекомендовано компрессионное белье: гольфы, чулки и носки. Это поможет предотвратить застой крови и снизить риск образования тромбов. Если нет возможности ходить по салону, важно постараться делать простые упражнения примерно раз в час, добавила врач.

Кроме того, когда самолет взлетает или садится, давление в среднем ухе может меняться, и барабанная перепонка втягивается внутрь, вызывая боль. Чтобы избежать этого, нужно рассасывать леденцы, глотать слюну или зевать – таким образом евстахиева труба открывается и состояние балансируется. В ином случае возрастает риск получить баротравму – повреждение барабанной перепонки из-за резкого перепада давления, заключила Соломатина.