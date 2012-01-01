Врач Соломатина дала советы, как избежать заложенности в ушах и обезвоживания при полетах

Долгие авиаперелеты вызывают дискомфорт из-за неподвижности и давления в ушах. Как этого избежать, рассказала врач-терапевт Елена Соломатина в программе "Доктор 24".
Водный баланс и одежда
Авиапутешествие – сильный стресс для организма, поэтому во время перелета важно следить за водным балансом. Дело в том, что в кабине самолета меняются давление и уровень влажности воздуха, который опускается до 10–20% при норме в 40–60%, рассказала Елена Соломатина.
Также важно обратить внимание на одежду и обувь. Они не должны сдавливать тело, поэтому не следует выбирать узкие джинсы, рубашки или затягивать пояс.
Врач советует надеть спортивный костюм и отдать предпочтение дышащим тканям. Кроме того, можно взять с собой одноразовые тапочки или удобные кроссовки.
Положение тела и давление
Во время перелета важно правильно сидеть. Это поможет избежать дискомфорта в теле, поэтому:
- старайтесь держать спину ровно, можно подложить подушку под поясницу;
- расслабьте плечи, а шею зафиксируйте с помощью специальной подушки;
- периодически меняйте положение тела и не кладите ногу на ногу, чтобы избежать нарушения кровообращения.
При проблемах с венозным оттоком рекомендовано компрессионное белье: гольфы, чулки и носки. Это поможет предотвратить застой крови и снизить риск образования тромбов. Если нет возможности ходить по салону, важно постараться делать простые упражнения примерно раз в час, добавила врач.
Кроме того, когда самолет взлетает или садится, давление в среднем ухе может меняться, и барабанная перепонка втягивается внутрь, вызывая боль. Чтобы избежать этого, нужно рассасывать леденцы, глотать слюну или зевать – таким образом евстахиева труба открывается и состояние балансируется. В ином случае возрастает риск получить баротравму – повреждение барабанной перепонки из-за резкого перепада давления, заключила Соломатина.