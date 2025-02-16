ЦИК: второй тур президентских выборов в Абхазии состоится 1 марта

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Второй тур выборов президента Абхазии, предварительно, состоится 1 марта, сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.

В первом туре голосования участвовали пять кандидатов: политик Бадра Гунба, бывший торговый представитель в РФ Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал

"Ардзинба набрал 36,92%, Аршба – 7,53%, Барциц – 4,04%, Гунба – 46,38%, Хурмал набрал почти 1%", – приводит слова Маршана ТАСС.

Отмечается, что, согласно законодательству Абхазии, если в избирательный бюллетень включено более двух кандидатов и ни один не был избран, ЦИК должен назначить повторное голосование по двум кандидатам, которые получили наибольшее число голосов.

Маршан также подтвердил, что избирательные участки во втором туре голосования будут организованы и на территории России – в Москве и Черкесске.

"За пределами Абхазии на тех участках, где мы проводили выборы, там же будут проходить", – отметил председатель ЦИК республики.

Первый тур выборов президента Абхазии состоялся 15 февраля. ЦИК признала выборы состоявшимися. Явка избирателей составила более 55% – к 18:00 проголосовали 79 тысяч избирателей.