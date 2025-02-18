Песков указал на важность для РФ завершения выборов в Абхазии в рамках закона

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России важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии был завершен в рамках законного поля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это близкое для нас государство, нас связывают тесные узы сотрудничества, поэтому мы, конечно, выступаем за то, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

В ноябре 2024 года по Абхазии началась волна протестов из-за выступления оппозиции против соглашения об инвестиционной деятельности российских юрлиц в стране, которое было подписано в Москве 30 октября.

Протестующие взяли под контроль правительственные здания в Сухуме. В результате представители власти и оппозиции Абхазии начали переговоры по выходу из сложившейся ситуации, после чего президент Аслан Бжания подал заявление об отставке.

Парламент принял решение главы страны, а исполняющим обязанности президента стал Бадра Гунба.

Спустя время парламент выпустил постановление, которым назначил 15 февраля 2025 года датой досрочных выборов президента республики. В этот же день прошел первый тур выборов.

ЦИК признала выборы состоявшимися. Во второй тур, который запланирован на 1 марта, прошли два кандидата – Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. Они набрали 46,38 и 36,92% соответственно.

