СК поручил провести проверку по факту нарушения прав россиян в Абхазии

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал начать проверку после появления в СМИ информации об угрозах и нарушениях прав россиян в Абхазии. Об этом РИА Новости заявила представитель ведомства Светлана Петренко.

Представитель СК сообщила, что в Сети появились сведения о том, что неизвестные вынуждали местных граждан, в том числе россиян, голосовать на выборах президента в Абхазии в пользу конкретных политических сил.

Петренко отметила, что злоумышленники действовали в интересах одного из кандидатов, который был представлен на выборах. Кроме того, гражданам Абхазии и РФ армянской национальности угрожали насилием.

В связи с этим представитель Следственного комитета напомнила о статье 12 УК РФ, согласно которой иностранцы, совершившие преступления за границей России, несут уголовную ответственность по российскому закону в случае, если преступное действие было реализовано против россиян.

Ход проверки, как уточнила Петренко, находится на личном контроле Бастрыкина.

В ноябре 2024 года по Абхазии началась волна протестов из-за выступления оппозиции против соглашения об инвестиционной деятельности российских юрлиц в стране, которое было подписано в Москве 30 октября.

Протестующие взяли под контроль правительственные здания в Сухуме. В результате представители власти и оппозиции Абхазии начали переговоры по выходу из сложившейся ситуации. В результате президент Аслан Бжания заявление об отставке

Итогом стала отставка президента Абхазии Аслана Бжании. Парламент принял отставку главы страны, а исполняющим обязанности президента стал Бадра Гунба.

Спустя время парламент выпустил постановление, которым назначил 15 февраля 2025 года датой досрочных выборов президента республики.

Первый тур выборов президента Абхазии прошел 15 февраля. ЦИК признала выборы состоявшимися. Во второй тур, который запланирован на 1 марта, прошли два кандидата – Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. Они набрали 46,38 и 36,92% соответственно.

