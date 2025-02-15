В Москве работает избирательный участок для голосования граждан Абхазии

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В Москве открыт избирательный участок для граждан республики Абхазия. Придя туда, они могут проголосовать в рамках выборов президента республики, сообщает Агентство "Москва".

Голосование будет идти 15 февраля с 08:00 до 20:00. Участок находится по адресу улица Шаболовка, дом 36.

В целом на территории России действуют два участка для голосования граждан страны. Второй был открыт в Черкесске, напомнил посол Абхазии в РФ Алхас Квициниа, посетивший избирательны участок в столице.

По словам дипломата, голосование идет в штатном режиме.

"Все обсуждают будущую судьбу Абхазии. Во что мы все свято верим, и я абсолютно уверен, что будущее у нас будет хорошее вместе с Россией, в дружбе с Российской Федерацией", – подчеркнул он.

Президентские выборы проходят в Абхазии в субботу, 15 февраля. По информации ЦИК, для проведения выборов оборудованы 152 избирательных пункта в самой республике и еще два в России – в Москве и Черкесске. Предварительные итоги голосования будут известны в воскресенье, 16 февраля.