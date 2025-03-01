Явка во втором туре выборов президента Абхазии составила 21%

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Явка на 12:00 1 марта в рамках второго тура досрочных выборов президента Абхазии составила 21%, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя абхазского ЦИК Дмитрия Маршана.

В количестве людей это число составляет 30 200, уточнил он.

При этом активность избирателей на участке в Москве оказалась выше, чем та, что фиксировалась во время первого тура голосования, отметил председатель участковой избирательной (экстерриториальной) комиссии в столице Беслан Кобахия.

К настоящему моменту на участке проголосовали 680 человек, уточнил он, напомнив, что в первом туре к этому времени выразить свою позицию на московском участке пришли более 500 человек.

При этом избирательный процесс на участке проходит штатно. Пункт голосования остается в безопасности, отметил Кобахия. Он также обратил внимание, что международные наблюдатели остались довольны работой участка в Москве.

Не менее активными оказались избиратели на участке в Черкесске. Там к 12:00 проголосовали 817 человек, отметил член ЦИК Абхазии Лаша Шамба. При этом на участке не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов, подчеркнул в свою очередь председатель участковой избирательной комиссии Олег Этлухов.

Вместе с тем участие в голосовании уже приняли кандидаты на должность президента Абхазии Адгур Ардзинба и Бадра Гунба. Первый из них выразил свою позицию на участке в Новом Афоне.

Ардзинба указал, что отдает свой голос в пользу реформ, направленных во благо будущих поколений республики, а также голосует за выстраивание отношений с Россией и сохранение независимости Абхазии.

Гунба голосовал на участке в Сухуме. По его словам, главным приоритетом дальнейшего развития Абхазии должно оставаться сохранение социальной ориентированности внутренней политики, а также соблюдение принципов социальной справедливости и обеспечение безопасности граждан республики. Политик также указал на важность выстраивания и улучшения международных взаимоотношений, что особенно касается основного союзника страны – России.

Первый тур выборов президента Абхазии прошел 15 февраля. ЦИК признала выборы состоявшимися. Гунба и Ардзинба прошли во второй тур, набрав 46,38 и 36,92% голосов соответственно.

Экстерриториальные участки для голосования граждан Абхазии в рамках президентских выборов открылись 1 марта в 08:00 в Москве и Черкесске. Отдать свой голос там избиратели смогут до 20:00, после чего начнется подведение итогов.