Глава Дагестана Меликов: жизни трех пострадавших в перестрелке в Махачкале в безопасности

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Жизни трех гражданских, пострадавших во время перестрелки в Махачкале, ничего не угрожает. Об этом глава Дагестана Сергей Меликов написал в телеграм-канале.

Он уточнил, что правоохранителям еще предстоит выяснить мотивы нападавших. По его словам, каждый, кто причастен к преступлению, понесет наказание.

"Но этот случай еще раз говорит о том, что мы имеем дело с теми, для кого нет ничего святого! Они готовы средь бела дня убивать женщин и детей, прикрываясь понятными только им убеждениями", – указал Меликов.

Он выразил соболезнованиям родным и близким погибших полицейских и добавил, что пострадавшим оказывается помощь в больницах Махачкалы.

Кроме того, Меликов поблагодарил правоохранителей за слаженную работу. Глава республики назвал их каждодневным подвигом то, что они оказываются "щитом между гражданами и преступниками".

"Дагестан вновь проходит испытание на единство, но я уверен, что мы его пройдем достойно! Тронут тем, как рядовые дагестанцы поддерживали сотрудников полиции, а некоторые даже готовы были сами броситься в бой вместе с ними. В этом наша сила", – подчеркнул Меликов.

По его словам, в настоящее время ситуация в городе спокойная. Он призвал жителей не распространять недостоверную информацию.

В пресс-службе МВД по республике уточнили, что одной из пострадавших стала 40-летняя женщина. В ведомстве также заверили, что мероприятия по установлению обстоятельств случившегося и установлению возможных соучастников продолжаются.

Стрельба произошла на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова в Махачкале 5 мая. По предварительным данным, это случилось, когда сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль. Двое нападавших ликвидированы.

В результате погибли три человека, двое из них – сотрудники полиции, личность третьего погибшего не уточняется. Еще пять человек – двое правоохранителей и трое гражданских – получили ранения, они госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.