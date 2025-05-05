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05 мая, 17:21

Происшествия

Три человека погибли в перестрелке в Махачкале

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Дагестан"

Три человека погибли в перестрелке в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана.

Пятеро пострадавших, среди которых двое полицейских и трое гражданских, в том числе 17-летняя девушка, получили ранения различной степени тяжести. Их лечением занимаются бригады специалистов крупных республиканских стационаров.

Для оказания медицинской помощи имеется все необходимое, уточнили в ведомстве. Вопрос лечения раненых находится на контроле главы Минздрава республики Ярослава Глазова.

Как заявили ТАСС в МВД по региону, двумя погибшими оказались полицейские. Личность третьего погибшего не уточняется.

Перестрелка на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова в Махачкале произошла 5 мая. По предварительной информации, инцидент случился, когда сотрудники МВД попытались остановить автомобиль. Двое нападавших ликвидированы.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК России. При этом машину ДПС, угнанную после нападения, нашли брошенной в Махачкале, писали СМИ. Она врезалась в стену частного дома. На месте работают следователи и эксперты-криминалисты.

Новости регионов: трое полицейских погибли в результате нападения на пост ДПС в Махачкале

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