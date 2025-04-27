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Новости

Новости

27 апреля, 17:15

Происшествия

Новости регионов: на Камчатке угонщик устроил перестрелку с полицией

Новости регионов: на Камчатке угонщик устроил перестрелку с полицией

Пожар в здании Российской государственной библиотеки в Москве потушили

Прокуратура взяла на контроль расследование пожара на Яузской аллее

Новости мира: в Риме простились с папой римским Франциском

Самолет "Победы" совершил аварийную посадку в Шереметьево

В центре Москвы загорелось здание Российской государственной библиотеки

В Москве горят бани на площади 1 500 квадратных метров

Подозреваемый в убийстве генерала Москалика признал вину

На востоке Москвы загорелся банный комплекс

Новости мира: посольство России предупредило туристов об опасности в Индии

На Камчатке возбуждено уголовное дело против 46-летнего угонщика. Мужчина угнал машину и во время погони открыл стрельбу по полицейским. Прозвучало не менее шести выстрелов. Злоумышленника задержали, полицейские не пострадали.

В Дмитрове посетительницы торгового центра устроили драку из-за свободного столика на фудкорте. Конфликт перерос в потасовку, разнимать женщин пришлось очевидцам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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