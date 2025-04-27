Новости регионов: на Камчатке угонщик устроил перестрелку с полицией

На Камчатке возбуждено уголовное дело против 46-летнего угонщика. Мужчина угнал машину и во время погони открыл стрельбу по полицейским. Прозвучало не менее шести выстрелов. Злоумышленника задержали, полицейские не пострадали.

В Дмитрове посетительницы торгового центра устроили драку из-за свободного столика на фудкорте. Конфликт перерос в потасовку, разнимать женщин пришлось очевидцам.

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