В Москве произошел пожар в пустующем здании рядом с торговым центром

Крупный пожар произошел на юго-западе Москвы рядом с торговым центром "Азовский". Вечером 26 апреля загорелось трехэтажное пустующее здание, где хранились строительные материалы и утеплитель.

Пламя быстро охватило крышу, но спасателям удалось предотвратить переход огня на соседние здания. Персонал и посетителей торгового центра оперативно эвакуировали. В тушении участвовали 55 сотрудников МЧС и 17 единиц техники. Пострадавших нет.

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