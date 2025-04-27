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27 апреля, 06:15

Происшествия

В Москве произошел пожар в пустующем здании рядом с торговым центром

В Москве произошел пожар в пустующем здании рядом с торговым центром

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Крупный пожар произошел на юго-западе Москвы рядом с торговым центром "Азовский". Вечером 26 апреля загорелось трехэтажное пустующее здание, где хранились строительные материалы и утеплитель.

Пламя быстро охватило крышу, но спасателям удалось предотвратить переход огня на соседние здания. Персонал и посетителей торгового центра оперативно эвакуировали. В тушении участвовали 55 сотрудников МЧС и 17 единиц техники. Пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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