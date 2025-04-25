Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3 700 человек

Фото: ТАСС/АР

В Мьянме спустя месяц после землетрясения число погибших превысило 3 700 человек. Еще около 5 100 получили ранения, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране Тушара Фернандо, который выступал на брифинге ООН в Женеве.

"114 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести", – сказал он.

По информации Фернандо, десятки тысяч людей остаются без дома и вынуждены жить в палатках. Из-за этого возрастает риск вспышек инфекционных заболеваний, а угроза лихорадки денге и малярии становится реальностью с приближением сезона муссонов.

"Источники воды загрязнены. Общие временные туалеты переполнены. В некоторых районах уже сообщалось об острой водянистой диарее", – добавил представитель ВОЗ.

Несколько землетрясений произошли в Мьянме в конце марта, после чего в ряде регионов страны и тайском Бангкоке ввели режим ЧП. Также подземные толчки были зафиксированы в начале апреля.

Сообщалось, что среди погибших в Мьянме был россиянин, смерть которого подтвердил МИД. Уточнялось, что фрагменты его тела направят в Россию для генетический экспертизы.

Специалисты МЧС обследовали свыше 121 тысячи квадратных метров в поисках людей в Мьянме. Обрушения не позволяли российским спасателям работать в полный рост, поэтому им приходилось проделывать лазы внутри завалов и практически сидя разбирать конструкции.