Землетрясение магнитудой 4,8 произошло около южных Курил

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Подземные толчки были зафиксированы в ночь на 22 апреля возле побережья южных Курил. Их магнитуда составила 4,8 балла, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу сейсмостанции Южно-Сахалинск Елену Семенову.

Эпицентр землетрясения находился в 147 километрах к востоку от села Рейдово на острове Итуруп, а его очаг залегал на глубине 183 километров.

Жители местных населенных пунктов не ощущали каких-либо толчков, добавила Семенова. Тревога цунами в регионе также не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов филиппинского острова Минданао. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 114 километров к юго-западу от города Коронадал, численность которого составляет примерно 125 тысяч человек.

Еще одно сейсмособытие случилось до этого в Калифорнии. Подземные толчки силой 5,2 балла были зафиксированы в 59 километрах от Сан-Диего, очаг залегал на глубине 13,4 километра. Позже были зафиксированы по меньшей мере 8 афтершоков магнитудой от 2,5 до 3,5.