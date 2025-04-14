The Nation: число погибших при обрушении из-за землетрясения здания в Бангкоке достигло 41

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Число погибших в результате обрушения строящегося в Бангкоке здания во время землетрясения достигло 41. Об этом сообщает газета The Nation.

По данным издания, 53 человека все еще числятся пропавшими без вести. Здание Управления генерального аудитора стало единственным в таиландской столице, которое не выдержало подземных толчков.

"Наша цель – завершить разбор руин здания к концу этого месяца", – сказал мэр Бангкока Чатчат Ситтипхан.

Два землетрясения произошли в Мьянме в конце марта, после чего в ряде регионов страны и тайском Бангкоке ввели режим ЧП. Также подземные толчки были зафиксированы в начале апреля.

По последним данным, число погибших из-за землетрясения в Мьянме составило 3 706 человек. Ранения получили еще 5 027 человек, 130 – находятся в списках пропавших без вести.

Тем временем российские спасатели завершили миссию в Мьянме и вернулись в РФ. Они успели провести обследования в 88 разрушенных зданиях в поисках пострадавших.