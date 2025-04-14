Количество жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,7 тыс человек

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Число погибших из-за землетрясения в Мьянме составило 3 706 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на государственный административный совет страны.

В результате сейсмособытия ранения получили еще 5 027 человек. Еще 130 человек находятся в списках пропавших без вести.

Два землетрясения произошли в Мьянме в конце марта, после чего в ряде регионов страны и тайском Бангкоке ввели режим ЧП. Также подземные толчки были зафиксированы в начале апреля.

По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, стихийное бедствие затронуло пять соседних стран. В настоящий момент в пострадавших районах сохраняются проблемы с доступом к медицинской помощи и чистой воде, добавил он.

Тем временем российские спасатели завершили миссию в Мьянме и вернулись в РФ. Они успели провести обследования в 88 разрушенных зданиях в поисках пострадавших. Также медики аэромобильного госпиталя МЧС оказали помощь 330 раненым и провели свыше 60 хирургических манипуляций.