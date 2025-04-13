Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Мьянме

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Подземные точки силой 5,5 балла были зафиксированы в центральной части Мьянмы. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение было зафиксировано в 05:24 по московскому времени в 92 километрах к югу от города Мандалай, в котором проживают более 1,2 миллиона человек. Очаг толчков при этом залегал на глубине 8 километров.

Информация о возможных последствиях землетрясения пока не поступала.

В конце марта Мьянма пережила серию землетрясений магнитудой 7,7, что стало причиной введения режима ЧС в нескольких регионах страны и в тайском Бангкоке. Дополнительные подземные толчки были зарегистрированы 29 марта, а также 1, 4 и 11 апреля.

По последним сводкам, число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3 689 человек. Ранения получили еще 5 020 человек, а 139 в данный момент числятся пропавшими без вести.