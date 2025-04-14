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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Калифорнии вблизи Сан-Диего. Об этом сообщает сайт геологической службы США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 17:08 (20:08 по московскому времени. – Прим. ред) в 59 километрах от Сан-Диего и в 87 километрах от Палм-Спрингс.

По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 13,4 километра. Позже были зафиксированы по меньшей мере 8 афтершоков магнитудой от 2,5 до 3,5.

Ранее землетрясение было зафиксировано возле берегов острова Новая Ирландия в Папуа – Новой Гвинеи. Его магнитуда составила 6,2 балла. Подземные толчки произошли в ночь на 12 апреля в 855 километрах от столицы Порт-Морсби.

До этого землетрясение произошло у побережья северных Курил. Его магнитуда составила 5,4 балла.