Местная жительница рассказала о землетрясении в Стамбуле

Фото: Москва 24

После землетрясения, произошедшего в Стамбуле в среду, 23 апреля, серьезных разрушений в городе нет, рассказала Москве 24 местная жительница Самира.

"Начало трясти, упал шкаф в комнате. Папа сказал нам встать в дверной проем. Мы переждали, когда будет какая-то пауза, схватили паспорта и побежали на улицу", – поделилась девушка.

Она добавила, что свои квартиры также покинули и другие жители дома. В этот момент, по ее словам, в подъезде были слышны их крики. Сейчас семья Самиры и ее соседи сидят на лужайке рядом с домом, поскольку всем пришло оповещение, что в скором времени возможны повторные толчки с большей силой.

Ранее генконсульство России сообщило, что данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения в Стамбуле нет. Диппредставительство призвало российских граждан, которые находятся в городе и в его окрестностях, не паниковать и следовать требованиям безопасности в случае землетрясений.

Подземные толчки магнитудой 6,2 балла по шкале Рихтера были зафиксированы 23 апреля в Мраморном море. Эпицентр находился на глубине 6,9 километра, рядом с городом Силиври в провинции Стамбул. Очевидцы рассказывали, что в некоторых районах города тряслись стены, скрипела мебель и временно отключалось электричество. Во время подземных толчков люди выбежали из зданий на улицы.

