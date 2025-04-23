Генконсульство РФ: информации о пострадавших из-за землетрясения в Стамбуле нет

Фото: телеграм-канал "Кровавая барыня"

Данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения в Стамбуле нет, сообщается на странице российского Генконсульства в соцсети "ВКонтакте".

Российских граждан, которые находятся в городе и в его окрестностях, призвали не паниковать и следовать требованиям безопасности в случае землетрясений.

"При экстренных ситуациях Вы можете обратиться по телефону экстренной связи +905309410368", – добавили там.

Кроме того, здание Генконсульства России в Стамбуле во время стихийного бедствия не пострадало, пишет ТАСС со ссылкой на диппредставительство. При этом транспортная инфраструктура города также не получила повреждений, уточнили в турецком Минтрансе.

При этом власти Турции сообщили об отсутствии обращений по поводу обрушений зданий. Об этом со ссылкой на главу МВД страны Али Ерликая пишет Yenisafak.

"Афтершоки происходят один за другим. В рамках плана реагирования на стихийные бедствия в Турции все соответствующие учреждения приведены в состояние повышенной готовности, ведутся исследования на местах", – сообщило турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий на своей странице в соцсети Х.

Подземные толчки магнитудой 6,2 балла по шкале Рихтера были зафиксированы 23 апреля в Мраморном море. Эпицентр находился на глубине 6,9 километра, рядом с городом Силиври в провинции Стамбул. Очевидцы рассказывали, что в некоторых районах города тряслись стены, скрипела мебель и временно отключалось электричество. Во время подземных толчков люди выбежали из зданий на улицы.

