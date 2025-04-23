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Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в Стамбуле, сообщает TRT со ссылкой на данные сейсмологов.

По информации телеканала, подземные толчки ощущались по всему району Мраморного моря. Факт сейсмособытия подтвердили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), передает Yeni Şafak.

Как уточнил ТАСС, землетрясение произошло примерно в 12:50 по местному времени (совпадает с московским). Подземные толчки произошли в районе Атакей на западе города, в результате чего тряслись стены, скрипела мебель, а также на некоторое время отключилось электричество, добавляет РИА Новости.

Во время подземных толчков люди выбежали из зданий на улицы. Кроме того, в 13:03 было зафиксировано повторное землетрясение магнитудой 4,4. Очаг залегал на глубине 7 километров.

Ранее сейсмособытие магнитудой 4,8 балла произошло возле побережья южных Курил. Эпицентр землетрясения находился в 147 километрах к востоку от села Рейдово на острове Итуруп. При этом местные жители не ощущали каких-либо толчков.

До этого землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у берегов филиппинского острова Минданао. Эпицентр находился на расстоянии 114 километров к юго-западу от города Коронадал, численность которого составляет примерно 125 тысяч человек.