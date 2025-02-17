Департамент природопользования начал проверку после гибели бобров в Москве-реке

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды начал проверку по факту гибели бобров в долине Москвы-реки. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сообщила замглавы ведомства Динара Каюмова.

Немногим ранее в нескольких телеграм-каналах сообщили, что у музея-заповедника "Коломенское" подо льдом Москвы-реки были найдены тела бобров. Также погибли десятки рыб.



Замглавы департамента рассказала, что 17 февраля инспекторы ведомства отправились к месту происшествия для проведения обследования. В результате специалисты департамента нашли тела бобров. Животные, по словам Каюмовой, были в месте существенно выше по течению, чем расположен музей-заповедник "Коломенское".

Каюмова добавила, что специалисты возьмут необходимые анализы и проведут вскрытие тел животных, чтобы выяснить причину их гибели.

До этого шесть зебр погибли при пожаре на территории зоопарка в хуторе Чумаки. На участке загорелось каркасное тентованное помещение. Огонь был локализован на площади 60 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие 14 специалистов и 3 единицы техники.

