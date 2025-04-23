Новости мира: огонь охватил 1 300 гектаров леса в Нью-Джерси

В американском штате Нью-Джерси более 3 тысяч человек эвакуированы из-за масштабного пожара. В округе Оушен горит около 1 300 гектаров леса, огонь стремительно приближается к жилым кварталам и дорогам. Ликвидировать удалось лишь 5% возгорания, причины пожара пока устанавливаются.

На Сицилии активизировался вулкан Этна. Ночью из кратера вырвался яркий фонтан лавы, образовав гигантский столб дыма. Этна – самый высокий действующий вулкан Европы, и, по словам специалистов, его поведение становится все более непредсказуемым.

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