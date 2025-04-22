В Перми спасли застрявшего в глине ребенка

Фото: vk.com/МКУ "Пермская городская служба спасения"

В Перми спасли ребенка, который застрял в глине по колено и не смог выбраться сам, сообщает городская служба спасения.

Уточняется, что это произошло 20 апреля в лесном массиве.

"Спасатели группы оперативного реагирования № 8 немедленно выехали к месту, деблокировали ребенка восьми лет из глины и передали его с признаками переохлаждения сотрудникам скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

На кадрах с места происшествия видно, что ребенок находится в яме примерно по колено в грязи и не может двигаться. Его откапывает спасатель с помощью лопаты.

Ранее сообщалось, что в Югре спасли ребенка, который родился на 24 неделе и весил 780 граммов. Пресс-служба Минздрава РФ рассказала, что из-за раннего срока и малого веса все органы и системы малыша были недоразвиты.