Женщина, чье тело нашли в мешке в Москве, была на свидании с мужчиной в подвале – СМИ

Фото: Следственный комитет РФ

Женщина, тело которой обнаружили в строительном мешке на востоке Москвы, была на свидании с мужчиной с сайта знакомств "ДругВокруг". Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело погибшей ранее нашли недалеко от дома на 16-й Парковой улице. Полиция установила, что смерть наступила в результате насильственных действий.

"Предварительно установлено, что погибшая вечером 9 января пошла на свидание с мужчиной, с которым познакомилась на сайте знакомств "ДругВокруг", – сообщил источник агентства.

В процессе встречи женщина поддерживала связь с дочерью, которой написала, что они с мужчиной отправились в магазин, где приобрели продукты и алкоголь, после чего пошли на свидание в подвал.

Спустя некоторое время женщина перестала отвечать на сообщения. В пятницу, 12 января, дочь погибшей обратилась в полицию с заявлением о ее пропаже.

До этого на юге Москвы обнаружили тело мужчины. Труп с признаками насильственной смерти находился в квартире. Обстоятельства смерти мужчины устанавливали.

