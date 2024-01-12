12 января, 17:06Происшествия
Женщина, чье тело нашли в мешке в Москве, была на свидании с мужчиной в подвале – СМИ
Фото: Следственный комитет РФ
Женщина, тело которой обнаружили в строительном мешке на востоке Москвы, была на свидании с мужчиной с сайта знакомств "ДругВокруг". Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
Тело погибшей ранее нашли недалеко от дома на 16-й Парковой улице. Полиция установила, что смерть наступила в результате насильственных действий.
"Предварительно установлено, что погибшая вечером 9 января пошла на свидание с мужчиной, с которым познакомилась на сайте знакомств "ДругВокруг", – сообщил источник агентства.
В процессе встречи женщина поддерживала связь с дочерью, которой написала, что они с мужчиной отправились в магазин, где приобрели продукты и алкоголь, после чего пошли на свидание в подвал.
Спустя некоторое время женщина перестала отвечать на сообщения. В пятницу, 12 января, дочь погибшей обратилась в полицию с заявлением о ее пропаже.
До этого на юге Москвы обнаружили тело мужчины. Труп с признаками насильственной смерти находился в квартире. Обстоятельства смерти мужчины устанавливали.
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