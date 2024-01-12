Тело женщины нашли в строительном мешке на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Тело женщины было найдено на востоке Москвы в строительном мешке. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ.

По информации ведомства, труп с признаками насильственной смерти нашли 12 января неподалеку от дома, который находится на улице 16-й Парковой. Точную причину и время смерти женщины определят после проведения судмедэкспертизы.

Сейчас следователи работают на месте происшествия и в рамках проверки выявляют обстоятельства инцидента, а также устанавливают личность подозреваемого. Так, проводятся рассмотрение записей с камер видеонаблюдения и допрос свидетелей.

Ход и результаты проверки находятся на контроле Измайловской межрайонной прокуратуры.

"На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Измайловского межрайонного прокурора Павел Трякин", – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома на юге Москвы. Точная причина и время смерти будут определены после судмедэкспертизы. Симоновская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.



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