Человеческие останки нашли в Видном в сгоревшем доме пропавшего рэпера Sir-J

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/sirj_jino

В подмосковном Видном нашли обгоревшие фрагменты тела человека в доме пропавшего музыкального исполнителя Sir-J (Сергея Булавинцева), была начала проверка. Об этом этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по городу Видное ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по заявлению родственников музыкального исполнителя о его безвестном исчезновении. К поискам мужчины были подключены волонтеры, в том числе отряда "Лизы Алерт", – говорится в сообщении.

Для установления личности погибшего правоохранители назначили экспертизы, в том числе генетическую.

Sir-J – рэп-исполнитель, бывший участник групп Bust A.S!, D.O.B., D.O.B. Community, "Империя", RAPtila Camaradaz и Cre8ive. Он пропал в подмосковном Видном в ночь на 30 декабря.

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