Мужчина напал на малолетнюю девочку в ЮВАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина напал на незнакомую малолетнюю девочку в одном из магазинов юго-востока Москвы 6 января. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка СК РФ.

По данному инциденту следователи возбудили уголовное дело. В данный момент они восстанавливают полную картину случившегося – осматривают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев.

Ранее правоохранители в Кемеровской области задержали 17-летнего юношу по подозрению в убийстве. По данным регионального главка СК РФ, в одном из общежитий Кемерова нашли тело 16-летнего подростка, а также в больницу попали двое несовершеннолетних с ножевыми ранениями.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство более двух лиц и убийстве из хулиганских побуждений.

До этого сообщалось, что драка между двумя компаниями мужчин у ресторана в подмосковном Видном закончилась перестрелкой. Три человека получили ранения, один из них умер в больнице, еще одного человека ищут.

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