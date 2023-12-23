В Подмосковье в перестрелке у ресторана погиб один человек, еще двое ранены

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Перестрелкой закончилась драка между двумя компаниями мужчин у ресторана в подмосковном Видном. Три человека получили огнестрельные ранения, один из них умер в больнице, еще одного человека ищут. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, 22 декабря возле ресторана в городе Видном между двумя компаниями мужчин произошел конфликт, который перерос в перестрелку. Трое из участников инцидента получили огнестрельные ранения и были доставлены в медицинское учреждение. Еще один участник конфликта скрылся с места происшествия.

Сообщается, что один из пострадавших скончался в больнице. По факту убийства 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ).

"К расследованию уголовного дела незамедлительно подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов", – добавили в ведомстве.

Ранее на северо-западе Москвы во время словесного конфликта мужчина ранил из огнестрельного оружия двух сотрудников Росгвардии. Оба сотрудника Росгвардии в момент происшествия находились не при исполнении.