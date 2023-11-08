Житель Кузбасса устроил стрельбу с балкона своей квартиры

Фото: телеграм-канал "Полиция Кузбасса"

Житель города Анжеро-Судженска Кемеровской области устроил стрельбу из охотничьего ружья с балкона своей квартиры, его задержали. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД по региону.

Сигнал о стрельбе на улице Крылова поступил в дежурную часть ОМВД в 05:30 (01:30 по московскому времени). Экипажи Росгвардии и полиции выехали по данному адресу. Когда они прибыли, злоумышленник с ружьем вышел на улицу.

Отмечается, что сотрудники Росгвардии блокировали стрелка, а полицейские начали переговоры. В итоге правоохранители смогли убедить мужчину положить оружие на землю, а затем задержали его. В МВД уточнили, что злоумышленник попытался оказать сопротивление.

Задержанным оказался 23-летний местный житель, который находился в состоянии опьянения. Полицейские изъяли у него незарегистрированное двуствольное охотничье ружье и 40 патронов к нему. По словам мужчины, он нашел их в лесу, а стрельбу решил устроить после конфликта с женой.

По информации полиции, он выстрелил несколько раз в воздух с балкона своей квартиры на втором этаже. Оружие и боеприпасы направили на экспертизу. В отношении мужчины составили два протокола, он может быть оштрафован на сумму до 60 тысяч рублей.

Кроме того, злоумышленнику грозит административный арест на срок до 15 суток, конфискация оружия и боеприпасов. Следователь решает вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"), она предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее мужчина обстрелял из пневматического пистолета полицейских, обезвредивших его жену, выстрелившую из аэрозольного пистолета в Троицке. Сотрудники полиции не пострадали, так как на них были средства индивидуальной бронезащиты.

До этого неизвестные злоумышленники открыли стрельбу по автомобилю в Марьине. Позднее было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ ("Разбой").

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