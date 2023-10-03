Неизвестные обстреляли остановившийся на светофоре автомобиль в Марьине

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Неизвестные злоумышленники открыли стрельбу по автомобилю в Марьине. Прокуратура Москвы рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"На улице Донецкой к остановившемуся на светофоре автомобилю Mercedes подошли неустановленные лица из автомобиля Infiniti, выстрелили несколько раз через стекло, разбили стекло топором, а затем скрылись с места происшествия", – говорится в публикации.

Позже транспортное средство злоумышленников нашли в Батайском проезде.

Как отметили в надзорном ведомстве, в результате происшествия пострадал водитель Mercedes. Его отвезли в больницу.

Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования данного инцидента. По данному факту могут принять решение о возбуждении уголовного дела о разбое. В настоящее время специалисты устанавливают личности тех, кто устроил стрельбу.

Ранее два человека, включая полицейского, погибли в результате перестрелки в селе Леваши в Дагестане.

Уточнялось, что конфликт случился 26 сентября. Двое молодых людей не смогли мирно разрешить ситуацию и на следующий день устроили стрельбу. В разборках участвовали 25 человек. Речь идет о двух семьях.

Позднее полиция задержала всех участников перестрелки в дагестанском селе.



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