Силовик получил ранение в перестрелке с пособником боевиков в Ингушетии

Фото: СУ СК РФ по Республике Ингушетия

Сотрудник правоохранительных органов получил ранение в перестрелке с пособником боевиков в Ингушетии. Об этом сообщается на сайте регионального главка СК РФ.

По информации следствия, 22 ноября проводились оперативно-разыскные мероприятия в городе Сунжа, в ходе которых было установлено местонахождение пособника участников незаконного вооруженного формирования, находящихся в розыске. Он произвел выстрелы из огнестрельного оружия при попытке задержания.

Отмечается, что в результате ответных мер мужчина был нейтрализован. На место инцидента прибыли исполняющий обязанности руководителя следственного управления, исполняющий обязанности руководителя, руководитель отдела криминалистики, следователи и криминалисты следственного отдела по Сунженскому району.

Был проведен осмотр места происшествия. В ходе него изъяли боеприпасы и огнестрельное оружие. Кроме того, назначены судебные экспертизы, личность подозреваемого устанавливается. Также проводятся другие следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств преступления.

В сообщении добавили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Ранее мужчина обстрелял из пневматического пистолета полицейских, обезвредивших его жену. Сотрудники полиции не пострадали, так как на них были средства индивидуальной бронезащиты.

До этого мужчина и женщина из псковской деревни с ножом и вилами напали на сотрудников полиции и соцзащиты, которые приехали проверить условия жизни ребенка в этой семье. От действий матери пострадала сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних, с ножевыми ранениями ее госпитализировали, состояние оценивалось как тяжелое.

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