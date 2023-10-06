Семейная пара с холодным оружием напала на полицейских в Псковской области

Фото: depositphotos/blinow61

Мужчина и женщина из псковской деревни с ножом и вилами напали на сотрудников полиции и соцзащиты, которые приехали проверить условия жизни ребенка в этой семье. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Как рассказал собеседник агентства, полицейские и сотрудники соцзащиты 5 октября прибыли в деревню Псковской области по сигналу соседей, которые давно не видели 10-летнего сына семейной пары. Во время проверки документов 32-летняя мать ребенка и ее 40-летний сожитель повели себя неадекватно и напали на полицейских. Мужчина схватил вилы, а женщина – нож.

От действий матери пострадала сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних, с ножевыми ранениями ее госпитализировали, состояние оценивается как тяжелое. Родители мальчика после нападения скрылись. Полицейские искали их до вечера и задержали на болотах у соседней деревни.

Собеседник агентства отметил, что ребенок находился с матерью и ее сожителем. Против пары возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Ранее сообщалось, что пассажир рейса Банкгкок – Москва напал с вилкой на соседа по креслу. Мужчину скрутили бортпроводники, а после прибытия в аэропорт передали полицейским. Следственный комитет начал проверку.

Пассажир рейса Банкгкок – Москва напал на соседа по креслу