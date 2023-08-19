В Москве задержали мужчину, напавшего на сотрудника полиции в кафе

Фото: Следственный комитет РФ

В одном из кафе Москвы, находящемся на улице Нижняя Радищевская, задержали мужчину, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД РФ по столице.

Отмечается, что мужчина, находясь в кафе в компании других людей, устроил конфликт и отказался оплачивать счет. Полицейский начал разбираться в произошедшем, после чего злоумышленник нанес ему телесные повреждения, позже мужчину задержали.

Материалы дела будут переданы в следственные органы, в отношении напавшего были приняты процессуальные решения, резюмировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина, в момент его задержания из-за его неадекватного поведения, ранил ножом двух сотрудников отдела полиции "Красный камень" в Киселевске Кемеровской области и скрылся с места.

Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь. Позже мужчину нашли, было заведено дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".



В аэропорту Красноярска задержан мужчина, который напал на инспектора по досмотру