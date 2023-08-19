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В Москве задержали мужчину, напавшего на сотрудника полиции в кафе
Фото: Следственный комитет РФ
В одном из кафе Москвы, находящемся на улице Нижняя Радищевская, задержали мужчину, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД РФ по столице.
Отмечается, что мужчина, находясь в кафе в компании других людей, устроил конфликт и отказался оплачивать счет. Полицейский начал разбираться в произошедшем, после чего злоумышленник нанес ему телесные повреждения, позже мужчину задержали.
Материалы дела будут переданы в следственные органы, в отношении напавшего были приняты процессуальные решения, резюмировали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что пьяный мужчина, в момент его задержания из-за его неадекватного поведения, ранил ножом двух сотрудников отдела полиции "Красный камень" в Киселевске Кемеровской области и скрылся с места.
Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь. Позже мужчину нашли, было заведено дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
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