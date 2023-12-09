На северо-западе Москвы мужчина ранил из огнестрельного оружия двух сотрудников Росгвардии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Два сотрудника Росгвардии получили огнестрельные ранения на северо-западе Москвы во время конфликта с мужчиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

Сообщается, что два сотрудника Росгвардии получили огнестрельные ранения во время конфликта с мужчиной на улице Твардовского. Стрелявший скрылся с места происшествия. Известно также, что оба сотрудника Росгвардии в момент происшествия находились не при исполнении.

Собеседник агентства отметил, что один из росгвардейцев получил ранение щеки, второй – по касательной в голову. В правоохранительных органах уточнили, что неизвестный стрелял из травматического пистолета. Подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что полицейский погиб при стрельбе на территории Рыбновского района в Рязанской области. Происшествие случилось возле федеральной трассы М-5 "Урал".