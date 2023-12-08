Дело о халатности возбудили против руководства гимназии Брянска, где произошла стрельба

Фото: Следственный комитет РФ

Региональная прокуратура возбудила уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц гимназии Брянска, где произошла стрельба. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, утром 7 декабря, несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра, стационарный металлодетектор со входа в учреждение был убран.

"Таким образом, не осуществлялся контроль посетителей в части воспрепятствования проносу запрещенных предметов. Это создало условия для прохода ученицы 8-го класса в помещение гимназии с огнестрельным оружием", – говорится в сообщении.

Материалы прокурорской проверки были переданы в следственный орган. Областная прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования.

В пятницу, 7 декабря, в гимназии № 5 Бежицкого района Брянска произошла стрельба. 14-летняя восьмиклассница принесла в школу охотничье ружье, которое принадлежало ее отцу. В результате пострадали 5 человек. Двое погибли, в том числе девочка, открывшая огонь.

Жизни пострадавших подростков вне опасности, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Позже в Минздраве РФ добавили, что двое детей удовлетворительно перенесли перелет в Москву. Их в тяжелом состоянии эвакуировали на лечение в федеральный центр.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

В местной администрации уточнили, что учреждение в Брянске охранялось сотрудниками ЧОП. Также в школе работала видеосистема и была тревожная кнопка, заверили местные власти.

8 декабря в СМИ писали, что по этому делу задержали директора частного охранного предприятия "Экскалибур", охранявшего гимназию № 5, охранницу, которая работала в день стрельбы, а также отца девочки, открывшей огонь.