Одного подростка убили, двоих ранили в драке в общежитии Кемерова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подростки подрались в общежитии Кемерова, в результате чего одного человека убили, двоих ранили, сообщает РИА Новости.

26 декабря около 01:40 часов по местному времени в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из общежитий Центрального района тела 16-летнего подростка с признаками насильственной смерти. Также сообщалось, что еще двух молодых людей с имеющимися у них ножевыми ранениями доставили в больницу.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на убийство более двух лиц" и "Убийство из хулиганских побуждений". На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Следствие установило, что в ночь на 26 декабря в ходе конфликта одному подростку причинили колото-резаное ранение грудной клетки, вследствие чего он скончался на месте происшествия.

Помимо этого, ножевые ранения нанесли 14- и 16-летним подросткам. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Всех участников конфликта доставили в региональное следственное управление для выяснения обстоятельств.

Ранее сообщалось, что драка между двумя компаниями мужчин у ресторана в подмосковном Видном закончилась перестрелкой. Три человека получили огнестрельные ранения, один из них умер в больнице, еще одного человека ищут.



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