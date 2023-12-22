Подозреваемый в убийстве чиновника в Краснодаре дал показания о причастности СБУ

Фото: телеграм-канал "Следком"

Подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого Сергей Денисенко заявил, что операция была организована сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

"Денисенко вину признал в полном объеме, показания подтвердил при выходе на место с применением видеосъемки, сообщил, где приобрел и хранил оружие и боеприпасы к нему, а также описал маршрут своих передвижений как во время, так и после преступления", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что обвиненный получал указания от СБУ по реализации задуманного преступления. Это подтвердил сам Денисенко.

Убийство произошло 10 июля, в тот день уроженец Украины несколько раз выстрелил в Ржицкого. Спустя сутки мужчину задержали.

В квартире Денисенко обнаружили пистолет с глушителем. По словам подозреваемого, он планировал вылететь в Турцию, а после перебраться в Швейцарию.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Денисенко арестовали, он признал свою вину.

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