СК РФ возбудил дело из-за убийства замглавы отдела по мобилизационной работе в Краснодаре

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Следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством в Краснодаре заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по Краснодарскому краю.

"По поручению руководителя следственного управления СКР по краю <...> уголовное дело передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР", – сказали в ведомстве.

Там уточнили, что тело 42-летнего Ржицкого с огнестрельными ранениями обнаружили рано утром 10 июля в районе Береговой улицы в Краснодаре.

Об убийстве Ржицкого ранее писали СМИ. Отмечалось, что неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Мотив преступления выясняется.

Известно, что Станислав Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки "Краснодар".

