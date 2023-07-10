Замначальника городского отдела по мобилизационной работе убили в Краснодаре

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Утром 10 июля в Краснодаре убили заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В Краснодаре убит замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Предварительно, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, а потом скрылся. Мотив преступления выясняется. Подозреваемых устанавливают", – сообщили источники.

Смерть Ржицкого подтвердили "Коммерсанту" в администрации города. В правоохранительных органах добавили, что по факту инцидента возбудили уголовное дело об убийстве.

Отмечается, что Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки "Краснодар".

В прошлом году замглавы управления автодорог Тамбовской области Виктора Вакульчика нашли мертвым в подъезде своего дома. Как уточнили следователи, на теле погибшего обнаружили колото-резаные раны.

Виктор Вакульчик работал в органах власти с 2016 года. Ранее он руководил компанией "Тамбовтранс", которая занимается пассажирскими перевозками в городе. В последнее время он занимал пост заместителя начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области.

