Подозреваемый в убийстве Ржицкого арестован до сентября

Фото: телеграм-канал "Следком"

Подозреваемого в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодарского края Станислава Ржицкого арестовали на два месяца. Такое решение принял Первомайский районный суд Краснодара, сообщает ТАСС.

О мере такой пресечения для Сергея Денисенко попросил Следственный комитет РФ. Накануне подозреваемый признал вину в убийстве Ржицкого.

Суд ходатайство удовлетворил и избрал в отношении гражданина Украины, временно зарегистрированного в Белгороде, меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 сентября.

10 июля уроженец Украины Денисенко несколько раз выстрелил в Ржицкого. Последний был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки "Краснодар".

На следующий день, 11 июля, правоохранители задержали предполагаемого убийцу. СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, его смогли найти на съемной квартире в Туапсе. Она рассказала, что у мужчины изъяли пистолет с глушителем.

Позже следователи выяснили, что подозреваемый планировал вылететь в Турцию. Уже после республики мужчина намеревался отправиться в Швейцарию.