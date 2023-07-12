Подозреваемый в убийстве капитана Ржицкого признал вину – СМИ

Фото: телеграм-канал "112"

Уроженец Украины Сергей Денисенко, подозреваемый в убийстве в Краснодаре замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, признал вину, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Мужчина готовил преступление с декабря. Он заранее снял дом в Туапсе, где должен был пожить после преступления и спустя двое суток улететь в Стамбул. Оттуда вместе с гражданской женой он собирался вылететь в Швейцарию.

Супруга подозреваемого проходит по делу в качестве свидетеля. Она рассказала, что сама не проживает в России и на тот момент она просто ждала своего мужа, вину которого не признает.

Как сообщает РИА Новости, на допросе подозреваемый заявил, что его завербовали на Украине.

Мать убитого Станислава Ржицкого рассказала, что знает о задержании предполагаемого преступника, однако комментировать это она не стала. Как сообщает телеканал "360", женщина назвала сына большим патриотом.

Об убийстве Ржицкого стало известно 10 июля, злоумышленник несколько раз выстрелил в него и скрылся. Мотив преступления пока что не ясен.

Позже Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с убийством. Вечером 11 июля сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу.

Как отмечала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемого удалось найти на съемной квартире в Туапсе. Она добавила, что у мужчины изъяли пистолет с глушителем.

