Подозреваемый в убийстве капитана Ржицкого в Краснодаре хотел покинуть Россию

Фото: телеграм-канал "Следком"

Мужчина, которого подозревают в убийстве экс-капитана подлодки "Краснодар" и замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, хотел покинуть Россию перед своим задержанием, у него были авиабилеты. Об этом сообщает RT со ссылкой на супругу задержанного.

Женщина отметила, что сама не проживает в России и на тот момент она просто ждала своего мужа, вину которого она не признает.

Задержанный является спортсменом, а не бандитом, добавила она.

Супруга также подтвердила информацию о том, что ранее мужчина жил со своей семьей в Буче Киевской области, но в скором времени им пришлось уехать из дома и покинуть город.

Задержанный переехал в Россию в конце 2022 года, он хотел стать преподавателем по карате, также он являлся президентом Федерации шотокан карате-до Украины (SKIF), рассказала жена мужчины.

Об убийстве Ржицкого стало известно 10 июля, злоумышленник несколько раз выстрелил в него и скрылся. Мотив преступления пока что не ясен.

Позже Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с убийством. Вечером 11 июля сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу.

Как отмечала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемого удалось найти на съемной квартире в Туапсе. Она добавила, что у мужчины изъяли пистолет с глушителем.

