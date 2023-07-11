Подозреваемого в убийстве капитана Ржицкого задержали в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "Следком"

Подозреваемого в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе города Краснодара Станислава Ржицкого задержали в Краснодарском крае. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

"В Краснодарском крае следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения", – говорится в сообщении.

Тело убитого Ржицкого обнаружили рано утром 10 июля в районе Береговой улицы в Краснодаре. Согласно экспертизе следователей, на теле погибшего были обнаружены многочисленные огнестрельные ранения.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Оно было передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.



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