Подозреваемого в убийстве капитана Ржицкого поймали в Туапсе

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Подозреваемого в убийстве замначальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого нашли и задержали на съемной квартире в Туапсе. Об этом сообщает "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"В городе Туапсе <...> установлен и при силовой поддержке спецназа задержан на съемной квартире мужчина 1959 года рождения, подозреваемый в причастности к убийству <...> Станислава Ржицкого", – рассказала Волк.

Она добавила, что у мужчины изъяли пистолет с глушителем. В ближайшее время его планируется доставить в следственные органы.

Об убийстве капитана 2-го ранга Станислава Ржицкого стало известно накануне. Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Мотив преступления пока не ясен.

Позже СК РФ возбудил уголовное дело в связи с убийством. Вечером 11 июля сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу.

