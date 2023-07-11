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Военный обозреватель прокомментировал убийство в Краснодаре капитана Ржицкого
Фото: телеграм-канал "112"
Военный обозреватель Виктор Литовкин прокомментировал информацию о том, что убитого в Краснодаре капитана 2-го ранга Станислава Ржицкого могли выследить с помощью приложения для атлетов Strava, где он публиковал маршрут бега, сообщает RT.
По словам Литовкина, капитан был в запасе, поэтому имел право пользоваться соцсетями.
"Когда был военным, он ничего не выкладывал, потому что запрещено пользоваться социальными сетями. Он был не в отставке, он был в запасе", – объяснил полковник в отставке.
Он добавил, что, когда человек уходит на пенсию, у него появляется возможность распоряжаться своим правом, как ему заблагорассудится – никаких ограничений в этом случае не накладывается.
Ранее сообщалось, что неизвестный несколько раз выстрелил в 42-летнего Ржицкого, после чего скрылся. Мотив преступления выясняется.
Следователи возбудили уголовное дело. В СК уточнили, что тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили рано утром 10 июля в районе Береговой улицы в Краснодаре.
Известно, что Станислав Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки "Краснодар".
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