Военный обозреватель прокомментировал убийство в Краснодаре капитана Ржицкого

Фото: телеграм-канал "112"

Военный обозреватель Виктор Литовкин прокомментировал информацию о том, что убитого в Краснодаре капитана 2-го ранга Станислава Ржицкого могли выследить с помощью приложения для атлетов Strava, где он публиковал маршрут бега, сообщает RT.

По словам Литовкина, капитан был в запасе, поэтому имел право пользоваться соцсетями.

"Когда был военным, он ничего не выкладывал, потому что запрещено пользоваться социальными сетями. Он был не в отставке, он был в запасе", – объяснил полковник в отставке.

Он добавил, что, когда человек уходит на пенсию, у него появляется возможность распоряжаться своим правом, как ему заблагорассудится – никаких ограничений в этом случае не накладывается.

Ранее сообщалось, что неизвестный несколько раз выстрелил в 42-летнего Ржицкого, после чего скрылся. Мотив преступления выясняется.

Следователи возбудили уголовное дело. В СК уточнили, что тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили рано утром 10 июля в районе Береговой улицы в Краснодаре.

Известно, что Станислав Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки "Краснодар".