Неизвестный напал с ножом на имама мечети в центре Стамбула

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Злоумышленник напал с ножом на имама мечети Фатих в центре Стамбула, ранив его, а также прихожанина. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в пресс-службе губернатора провинции, некий О. Ш. около 19:15 начал выкрикивать лозунги.

"Имам мечети Фатих Галип Уста попросил мужчину покинуть мечеть, сделав ему предупреждение. О. Ш. после этого напал с ножом на имама и (находившегося в мечети. – Прим. ред.) Биляла Эрдема, ранив их", – говорится в сообщении.

Пострадаших госпитализировали, угроза их жизни отсутствует. В свою очередь, органы безопасности задержали нападавшего.

Ранее сообщалось, что 30-летний Деобра Редден, который трижды был судим, набросился на судью во время зачитывания приговора. Мужчину скрутили правоохранители, однако тот не остановился, продолжив стычку уже с ними. После этого злоумышленник заявил, что у него был плохой день, а судью он планировал убить.

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