РСТ ожидает сохранения востребованности отдыха в Анапе благодаря инфраструктуре

Фото: ТАСС/Илья Лазарев

Анапа будет привлекать туристов независимо от решения Роспотребнадзора. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, которого цитирует пресс-служба РСТ.

Популярность курорта сохранится благодаря развитой инфраструктуре, включающей большое количество отелей, работающих по системе "все включено", пояснил Уманский свою позицию.

Глава РСТ обратил внимание, что Анапа является одним из наиболее развитых курортов страны с точки зрения инфраструктуры. Например, здесь расположено множество санаториев и отелей с развлекательными программами и анимацией, а также бассейнами и аквапарками.

При этом он прогнозирует дальнейшее снижение цен в гостиницах города-курорта, поскольку он наблюдается уже примерно месяц в связи с приближением сезона.

"Но после официального заявления властей, безусловно, продолжится", – объяснил Уманский.

Однако единственное направление, которое может поглотить весь "анапский" спрос, по мнению эксперта, – это Крым.

"Этот процесс уже идет, неслучайно власти Крыма и турбизнес сообщают о росте бронирований на лето на 50%", – уточнил президент РСТ.

Он напомнил, что в последнее время Крым был сильно недозагружен, в связи с чем туда переместится высокий спрос, причем без явного повышения цен. Также Уманский подчеркнул, что и соседние с Анапой курорты уже неплохо загружены.

Ранее в Роспотребнадзоре признали непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района Краснодарского края. При этом питьевая вода, продукты питания и качество воздуха там соответствуют стандартам безопасности. Граждан призвали выбирать места для отдыха без выходов к морю либо посещать Крым и Севастополь.

Несмотря на это, все детские лагеря Анапы готовы к размещению и безопасному отдыху детей. Всего на территории курорта расположены 25 соответствующих учреждений.