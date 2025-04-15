15 апреля, 16:57Происшествия
На пляжах Анапы и Керчи замечены новые выбросы мазута
Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"
Три новых выброса мазута замечены на побережье Керчи во вторник, 15 апреля. Об этом сообщил в телеграм-канале глава города Олег Каторгин.
По его словам, выбросы также были зафиксированы в воскресенье, 13 апреля, и в понедельник, 14 апреля.
"Выявлены три повторных факта незначительного загрязнения на песчаной местности в районе Нимфейской дороги в Героевском и вдоль улицы Нижнеприморской в Аршинцеве", – уточнил глава города.
В уборке прибрежных зон участвуют 138 человек из городской администрации, МЧС России и "Крым-спаса". Также, по словам Каторгина, к работе присоединились 110 добровольцев.
Кроме того, новые выбросы мазута были обнаружены на двух участках побережья в Анапе. Об этом сообщил оперативный штаб региона в телеграм-канале. Там уточнили, что следы нефтепродуктов были замечены на Центральном пляже и около базы отдыха "Одиссея" в Витязеве.
Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом из-за крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Инцидент произошел в Керченском проливе в конце прошлого года.
По словам главы Минтранса Романа Старовойта, причиной крушения танкеров стало невыполнение капитанами и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Суммарный ущерб экологии после произошедшего составил 84,9 миллиарда рублей.